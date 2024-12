تعليق نيابي بعد استضافة السوداني في البرلمان

2024-12-04 18:20:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى علق النائب عن ائتلاف دولة القانون، جواد الغزالي، على استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وثلاثة من وزرائه، في جلسة "سرية" لمجلس النواب. وقال الغزالي، إن "استضافة رئيس الوزراء كانت موفقة ووضعت النقاط على الحروف بخصوص بعض المواضيع وخصوصا أحداث سوريا وقانون الموازنة"، لافتاً إلى أن "السوداني تحدث عن تأمين الحدود وانتشار وجاهزية […]

