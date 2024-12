2024-12-04 18:20:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى ارتفعت أسعار الدولار أمام الدينار العراقي، عصر الأربعاء، بشكل طفيف في أسواق بغداد، وفي أربيل، بالتزامن مع إغلاق البورصة. وقال مراسلنا، إن أسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150300 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 150200 دينار مقابل 100 دولار. وأشار، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة […]

