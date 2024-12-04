الدهلكي يدعو السوداني لمعالجة قضية المؤشر الأمني (فيديو)

2024-12-04 18:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعا القيادي في تحالف العزم، النائب رعد الدهلكي، اليوم الأربعاء، (4 كانون الأول 2024)، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لمعالجة قضية المؤشر الأمني.

وطالب الدهلكي في مداخلة خلال جلسة استضافة السوداني في البرلمان اليوم "بالتحرك العاجل لمعالجة قضية المؤشر الأمني التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً لأبسط شرائح المجتمع".

وأوضح، أن "العديد من الأسر، وخاصة الأرامل والأيتام، يتعرضون لقطع رواتبهم بسبب وجود مؤشرات أمنية على ذويهم، رغم عدم وجود أي أدلة ملموسة على تورطهم بأي أعمال مخالفة للقانون".

وأكد الدهلكي، أن "هذه الظاهرة انتشرت بشكل كبير في المجتمع المحلي وأصبحت تمثل مصدر قلق كبير للمواطنين،" داعياً رئيس الوزراء إلى "مراجعة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن والعمل على إيجاد حلول عادلة وعاجلة لهذه المشكلة".

وكان مجلس النواب قد استاف في جلسته اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني بطلب منه ورافقه 3 وزراء هم الخارجية والداخلية والتخطيط.

واستعرض السوداني خلال الجلسة، ملخصاً للبرنامج الحكومي ونسب تنفيذه، والمتحقق من مستهدفات الأولويات الحكومية" مؤكداً "على التشريعات والقوانين المهمة وضرورات توفّرها للمضيّ بالخطط التنموية في جميع المجالات"، وفقاً لمكتب رئيس مجلس الوزراء".

للإطلاع على فيديو الدهلكي.. أضغط هنـــــــا







