السوداني يغادر جلسة مجلس النواب

2024-12-04 18:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أنهى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، استضافته في البرلمان وغادر قاعة الجلسة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن السوداني غادر قاعة جلسة مجلس النواب بعد أن أنهى استضافته.

وأضاف، أن السوداني استعرض في الجلسة ملخصاً للبرنامج الحكومي ونسب تنفيذه والمتحقق من مستهدفات الأولويات الحكومية.

ووصل السوداني، اليوم الأربعاء، إلى قاعة مجلس النواب، برفقة وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير التخطيط محمد تميم، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري.