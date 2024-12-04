عقب الإضراب الشامل.. 4 مناطق كردية تستعد لاحتجاجات "عارمة" بسبب تأخر الرواتب

2024-12-04 19:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، أن اللجنة تستعد لتظاهرات في السليمانية وحلبجة وكرميان وإدارة رابرين.

وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بدأنا إضرابا شاملا عن الدوام في المدارس، وسينتقل الإضراب للدوائر الأخرى، وسيتحول لتظاهرات واحتجاجات عارمة ضد حكومة الإقليم التي تمتنع عن صرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول رغم إرسال بغداد لمبلغ 761 مليار دينار".

وأضاف أن "بغداد أرسلت الأموال، وحكومة الإقليم تستطيع إكمال النقص من خلال عائدات المنافذ الحدودية والضرائب، وبيع 300 ألف برميل من النفط يوميا، ويكفي مجاملات لتلك الحكومة من قبل بغداد، ويجب احترام قرار المحكمة الاتحادية، الذي نص على توزيع رواتب الموظفين وتوطينها في المصارف الاتحادية".

وكان مصدر مطلع، كشف يوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، عن بدء الكوادر التربوية في السليمانية إضرابا عن الدوام.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الكوادر التربوية في مدارس السليمانية وحلبجة وسيد صادق وجمجمال ورانيا وكفري أبلغت الطلبة بعدم الدوام يوم غد الخميس".

وأضاف أن "الكوادر التربوية بدأت الإضراب الشامل عن الدوام، بسبب عدم صرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول حتى الآن، واحتمالية عدم صرف راتبين مع انتهاء العام الحالي".

أما عضو جماعة العدل الإسلامية الكردستانية ريبوار محمد أمين، فقد أكد أن مشكلة رواتب الموظفين في الإقليم ومعاناتهم ستتكرر بشكل شهري.

وقال محمد أمين في حديث لـ"بغداد اليوم" الجمعة (29 تشرين الثاني 2024) إنه "في كل شهر فإن هذه المعاناة مستمرة ولا حل لها، إلا بتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية، ويجب احترام قرار المحكمة الاتحادية، باعتبارها أعلى سلطة قضائية في العراق، وهي من قررت توطين الرواتب".