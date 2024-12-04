2024-12-04 19:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعربت وزارة النقل، يوم الأربعاء، عن استغرابها من قرار مجلس محافظة البصرةبجعل المطار تابعاً للحكومة المحلية، مؤكدة أنه يتعارض مع القوانين العراقيةالنافذة.

وقالتالوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها هي الجهة الوحيدة التي أسند إليهاالقانون إدارة المطارات والملاحة الجوية باعتبارها مهمة حكومية اتحادية من مهامالسلطة المركزية.

وأضافتأن إنشاء المطارات وتشغيلها وتصنيفها يخضع إلى المنظمات الدولية الخاصة بالطيران،وعلى رأسها منظمة الطيران المدني "الإيكاو"، التي يعد العراق واحداً منالبلدان المؤسسة لهذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة، والتي تعمل على تنظيم وتوحيدإجراءات الطيران وسلامة المسافرين وممارسة الرقابة الفنية على المطارات وشركاتالطيران العاملة في مجال النقل الجوي للمسافرين أو البضائع.

ولفتتإلى أن التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم 17 لسنة 2016، النافذ حالياً، نصعلى أن المنشأة العامة للطيران المدني يمثلها وزير النقل في مجلس الوزراء.

وأشارتالوزارة إلى أن مطارات بغداد والبصرة، ونينوى والناصرية (قيد الإنشاء) الدولية تعدمطارات اتحادية، أما المطارات الخاضعة لإدارة المحافظات فهي المطارات التي استحدثتوأسست استناداً لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل بموجب عقود استثماريةخاصة بإنشاء هذه المطارات، التي تخضع لعقد استثماري.

وأكدتأن موضوع ربط مطار البصرة الدولي بمحافظة البصرة غير ممكن، لأسباب قانونية جرىالتطرق إليها في أعلاه، وبالتالي فإن القرار مخالف لأحكام القوانين المنظمة لعملوزارة النقل والقوانين المنظمة لعمل الطيران المدني ومنها المطارات، فضلاً عنالتعليمات والأنظمة والمعايير الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية التي انضمالعراق إليها بموجب اتفاقيات دولية.

بدورهأوضح مدير عام شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية عباس البيضاني، أن "المطاراتالدولية هي من المنشآت المهمة على الصعيد الداخلي والدولي ويجب أن تتولى إدارتهاكوادر مهنية وعلمية متخصصة وذات تدريب مهني عالي، وهو ما يتوفر لدى الكوادرالعاملة حالياً في المطارات نفسها أو كوادر وزارة النقل المتخصصة في هذا المجال،للحفاظ على مستويات عالية في تقديم الخدمة للمسافرين وضمان تحقيق أعلى مستوياتالسلامة في عمليات النقل الجوي".

وأكدالبيضاني، أن "مطار البصرة الدولي يعد أحد المطارات الاتحادية التي تدار منقبل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية العائدة إلى وزارة النقل،وبالتالي ليس من حق محافظة البصرة التدخل في شؤون وتشغيل المطار كما هو الحال فيعدد من مطارات العراق التابعة لوزارة النقل".