البرلمان يرفع جلسته إلى يوم غد الخميس

2024-12-04 19:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن رفع جلسة المجلس إلى يوم غد الخميس.وقالت الدائرة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النواب قرر رفع جلسته إلى يوم غد الخميس".وأضافت، أن "ذلك جاء بعد إنهاء استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزراء الخارجية والداخلية والتخطيط في الجلسة".واستعرض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في جلسة مجلس النواب، ملخصاً للبرنامج الحكومي ونسب تنفيذه، والمتحقق من مستهدفات الأولويات الحكومية.