2024-12-04 19:25:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلن الجيش السوري، اليوم الأربعاء، عن قتل ما لا يقل عن 300 ارهابي بينهم أجانب خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا)، عن مصدر عسكري قوله، ان "وحدات من القوات المسلحة المنتشرة على طول محاور الاشتباك في ريف حماة الشمالي تخوض منذ الصباح معارك ضارية في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة […]

