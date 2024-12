تحليل صوتي: برنامج Deepware Scanner يفضح تزوير المقطع المنسوب لمحافظ ذي قار

2024-12-04 19:25:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُزعم أنه تسريب لمحافظ ذي قار يتهم فيه أعضاء مجلس المحافظة ونوابها بالفساد ويأمر بحملة على ناشطي تشرين، جدلاً واسعاً بين المواطنين, لكن خبراء في الذكاء الصناعي أكدوا أن المقطع مزيف استنادا إلى أدلة تقنية واضحة. وأوضح مختصون بحسب منصة...

