2024-12-04 19:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن رفع المجلس جلسته بعد انتهاء استضافة رئيس الوزراء. وقالت الدائرة في بيان، ان “مجلس النواب انهى اليوم استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزراء الخارجية والداخلية والتخطيط”. وأضاف ان “المجلس قرر رفع جلسته”.

The post استضافة السوداني تنتهي.. البرلمان يرفع جلسته first appeared on Observer Iraq.