2024-12-04 19:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر قررت 11 محافظة، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة ذكرى وفاة الصديقة الزهراء عليها السلام. وقررت 11 محافظة عراقية قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بذكرى وفاة الصديقة فاطمة الزهراء (ع). والمحافظات هي بغداد وبابل وواسط وكربلاء وميسان والبصرة والنجف والديوانية والمثنى وذي قار وديالى”، مبينا ان …

