2024-12-04 19:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجْه محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، يوم الأربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة يوم غد الخميس، في ذكرى وفاة فاطمة الزهراء بنت نبي الإسلام محمد بن عبد الله.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظة كركوك، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظ وجّه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدً الخميس في ديوان المحافظة والدوائر التابعة لها".

وبحسب البيان، استثنى التعطيل الدوائر الخدمية منها وجميع المدارس والكليات الحكومية والأهلية، ما عدا الجامعة التقنية الشمالية وكلياتها، وذلك بناءً على طلب رئيسة الجامعة علياء العطار، لوجود امتحانات طلبتها.

وبين أن العطلة تأتي تزامناً مع ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء.

وأعلنت تسع محافظات عراقية، يوم أمس الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة وفاة فاطمة الزهراء بنت نبي الإسلام محمد بن عبد الله.

والمحافظات التسع التي أعلنت تعطيل الدوام هي: بابل، وواسط، وكربلاء، وميسان، والبصرة، والنجف، والمثنى، وذي قار، وديالى.

ويحيي المسلمون الشيعة هذه المناسبة الدينية في العتبات المقدسة وخاصة النجف عند مرقد زوج الزهراء الامام علي بن أبي طالب ابن عم النبي، وفي كربلاء بمرقد ابنها الإمام الحسين بن علي.