لجنة إعمار جامع النوري: بنينا المئذنة بطابوقها الأصلي والمواد القديمة

2024-12-04 19:55:02 - المصدر: واع

نينوى- واع-محمد حدادأكدت اللجنة الآثارية المشرفة على إعادة اعمار جامع النوري في مدينة الموصل، اليوم الأربعاء، أن بناء مئذنة الجامع يتواصل باستعمال المواد القديمة ونفس القطع الأصلية من طابوق المئذنة التي فجرتها عصابات داعش الإرهابية في عام 2017.وقال رئيس اللجنة منقب الآثار عبد الله محمود لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم الانتهاء من أعمال البناء بشكل كامل في مئذنة الجامع النوري، ولم يتبق سوى البلاط الداخلي وبعض الانهاءات مثل الأعمال الكهربائية والنوافذ والأبواب".وأضاف محمود، أننا "حافظنا على أثرية المئذنة وتراثيتها من خلال استعمال القطع الأصلية من الطابوق وبنفس مواد المونة المستعملة سابقاً، كما حافظنا على ميلانها وعلى تفاصيلها الدقيقة كالزخارف الهندسية المنفذة على بدن المئذنة، وعود المئذنة هو عوده الروح الى الموصل لأنها تعبر عن هوية المدينة".بدوره قال مهندس موقع اليونسكو مصطفى خالد الديواني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إعادة إعمار جامع النور من قبل منظمة اليونسكو جرت بالتعاون مع مفتشية التراث والآثار والوقف السني في نينوى، والآن نشهد إتمام الأعمال الانشائية داخل المئذنة بشكل كامل".وأضاف الديواني أنه "تم إدراج القطع الأثرية الموثقة والتي تم الحصول عليها من داخل الموقع، وهي ما تقارب من 25 ألف قطعة أثرية من جسم المئذنة، واستعملنا مزيجاً من الطرق القديمة والحديثة في إعادة إعمار المئذنة بأساس جديد يحافظ على الهوية التراثية المعمارية للمئذنة".