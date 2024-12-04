الزراعة تعلن إطلاق وجبة جديدة من التخصيصات المالية لمنتجي البذور

2024-12-04 19:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، إطلاق وجبة جديدة من التخصيصات المالية لمنتجي البذور.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة محمد عبد الرضا الخزاعي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد الطلب الذي قدّمه وزير الزراعة عباس جبر المالكي إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، أطلقت وزارة المالية وجبة جديدة من التخصيصات المالية لمنتجي البذور لسنة 2024 والبالغة خمسين مليار دينار".فيما أكد وزير الزراعة عباس جبر المالكي- وفقا للبيان- أن "جهود وزارة الزراعة مستمرة ومتواصلة لتقديم أنواع الدعم للفلاحين والمزارعين كافة وسرعة تأمين مستحقاتهم المالية بما يساهم في تطوير واقعهم الزراعي".