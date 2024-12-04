القوة الجوية يودع دوري أبطال آسيا 2 بعد خسارته أمام التعاون السعودي

2024-12-04 20:20:03 - المصدر: واع

بغداد - واعودع نادي القوة الجوية، اليوم الأربعاء، دوري أبطال آسيا 2 بعد خسارته أمام التعاون السعودي (1-0) على أرض ملعب المدينة في العاصمة بغداد.وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، واستطاع لاعب التعاون أندريه جيروتو من التسجيل لفريقه عند الدقيقة (48) من عمر المباراة، لتنتهي بخسارة الصقور.واستطاع التعاون تحقيق الصدارة برصيد 15 نقطة وحل الخالدية البحريني بوصافة المجموعة بـ 12 نقطة، وجاء الجوية بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط وودع البطولة رسمياً.ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثمانية.