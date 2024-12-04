الكشف عن موعد منافسات بطولة العالم برفع الاثقال في البحرين

2024-12-04 20:20:03 - المصدر: واع

بغداد – واع - احسان المرسوميكشف اتحاد رفع الاثقال، اليوم الأربعاء، عن مواعيد منافسات بطولة العالم للرجال والنساء التي تستضيفها البحرين بمشاركة 159 دولة.وقال رئيس اتحاد اللعبة محمد كاظم مزعل لـوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة الفنية لبطولة العالم برفع الاثقال أصدرت جدولا عن منافسات البطولة، التي تستضيفها البحرين بمشاركة 159 دولة خلال الفترة من 14 ولغاية 20 من الشهر الحالي".وأضاف، أن "رباعنا سلوان جاسم بوزن 109 كغم سيلعب يوم 14 من الشهر الحالي، فيما يخوض الرباع علي عمار يسر ( فوق 109 ) في 15 من الشهر الجاري".وأشار الى، أن "الاتحاد يأمل بتحقيق نتائج جيدة للرباعين لاسيما بعد المستوى الكبير الذي حققه الرباع علي عمار يسر في اولمبياد باريس الأخير ".وتابع أنه "جرى خلال اجتماع الكونغرس للاتحاد الدولي في البحرين الاستماع الى تقارير اللجان والتعديلات المقترحة، وتم التطرق الى تصنيف المدربين، والإعلان عن نظافة رباعي الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي من تأثير المنشطات".