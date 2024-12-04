2024-12-04 20:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت منصة "دازن" (DAZN) للبث الرياضي الرقمي رسميا أنها ستنقل بالمجان مباريات كأس العالم للأندية 2025، التي تقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة.

وقالت محطة البث العالمية "دازن" اليوم الأربعاء إنها وقّعت اتفاقية تاريخية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لبث بطولة كأس العالم للأندية 2025 مجانًا على مستوى العالم في بيان رسمي نشرته عبر حساباتها بمنصات التواصل.

ووفقا للبيان ستصبح منصة البث الرياضي الرائدة عالميًا الوجهة الحصرية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بعد توقيع اتفاقية وصفتها بالتاريخية مع الفيفا.

وتنص الاتفاقية على نقل جميع مباريات البطولة البالغ عددها 63 مباراة مجانًا لكل المشجعين في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو: "من خلال هذا الاتفاق، يمكن للمليارات من عشاق كرة القدم حول العالم متابعة أكثر بطولات الأندية شعبية، ستوفر لهم محطة "دازن" سهولةً في متابعة المباريات مجانًا".

وبدوره، وصف الرئيس التنفيذي لـ"دازن"، شاي سيغيف، الاتفاقية بأنها "لحظة فارقة" سترسّخ مكانة المحطة كعنصر عالمي لتطوير وتعزيز مكانة كرة القدم.

وتتضمن الاتفاقية التاريخية بث جميع مباريات البطولة، التي ستشهد مشاركة 32 من أفضل الأندية عالميًا، مع إمكانية أن تمنح منصة "دازن" (DAZN) ترخيصها للبث التلفزيوني المجاني المحلي في بعض المناطق.

وأشار مسؤولو المنصة إلى أن اتفاقية الشراكة تأتي بهدف جعل إحدى أهم بطولات الأندية متاحة مجانًا لكل مشجع لكرة القدم في العالم، فضلا عن تعزيز مكانة وخبرة DAZN وتنفيذ رؤيتها المستقبلية، فضلا عن التزام الفيفا بجعل كرة القدم رياضة عالمية بامتياز.

وتقام بطولة العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، بمشاركة 32 ناديا، لأول مرة بتاريخ المسابقة وتشارك فيها 5 أندية عربية هي الهلال السعودي والعين الإماراتي عن منطقة آسيا، والأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي عن منطقة إفريقيا.

وتقام غدا الخميس قرعة نهائيات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية لتوزيع الأندية الـ32 على 8 مجموعات.