التعاون السعودي يقصي القوة الجوية العراقي من دوري أبطال آسيا

2024-12-04 20:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ خسر فريق القوة الجوية العراقي من مضيفه فريق التعاون السعودي، مساء اليومالأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية في دوري أبطالآسيا 2 لكرة القدم.

وجرتالمباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد عند الساعة الخامسة مساءً وانتهتلصالح التعاون السعودي بنتيجة 1-0.

وانتهىالشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، ومع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 48سجل التعاون هدف التقدم عن طريق المحترف أندريه جيروتو.

وبهذهالنتيجة عزز التعاون صدارته برصيد 15 نقطة بينما تجمد رصيد الجوية عند النقطةالتاسعة بالمركز الثالث خلف الوصيف فريق الخالدية بـ12 نقطة، وبذلك ودع "الصقور" رسمياً البطولة.

ويتأهلإلى دور الـ16 الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة منالمجموعات الثماني.

وتضمندوري أبطال آسيا الثاني 2024-2025، في المستوى الثاني للرجال 32 نادياً موزعين علىثماني مجموعات، حيث تتكون كل مجموعة من أربعة أندية.

وأقيمتمنافسات دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، من 17 أيلول/ سبتمبر إلى 5كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وكانفريق القوة الجوية العراقي حقق فوزاً ثميناً على مضيفه التعاون السعودي، بنتيجة2-1، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2.