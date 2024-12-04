2024-12-04 20:36:04 - المصدر: ايشان

أوجز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، استضافته في محلس النواب، عبر تغريدة نشرها في حسابه بمنصة “اكس”. وقال السوداني في تدوينته التي تابعتها منصة “إيشان”: “خلال استضافتنا في مجلس النواب اليوم، بناءً على طلبنا، استعرضنا بمعية وزراء الخارجية والتخطيط والداخلية، السياسات والتدابير المتخذة لمواجهة تحديات المنطقة، وقدّمنا شرحاً موجزاً عن سير تنفيذ […]

ظهرت المقالة عبر “تغريدة”.. السوداني يوجز استضافته داخل البرلمان أولاً على ايشان.



