صفاء هادي يحدد أسباب خسارة الجوية أمام التعاون السعودي

2024-12-04 21:05:02 - المصدر: واع

بغداد- واعحدد لاعب نادي القوة الجوية صفاء هادي، اليوم الأربعاء، أسباب خسارة فريقه أمام التعاون السعودي في دوري أبطال آسيا 2.وقال هادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " نتيجة المباراة لم تكن مرضية للكادر التدريبي واللاعبين، لاسيما وان المباراة كانت الاخيرة في المجموعة"، مبينا ان "طموح الفريق كان الظفر في نقاط المباراة الثلاثة، لكن خطا في بداية الشوط الثاني كلفنا خسارة المباراة امام التعاون السعودي".وأضاف، أن "الفريق سيركز على مباريات دوري نجوم العراق".وودع نادي القوة الجوية، اليوم الأربعاء، دوري أبطال آسيا 2 بعد خسارته أمام التعاون السعودي (1-0) على أرض ملعب المدينة في العاصمة بغداد.وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، واستطاع لاعب التعاون أندريه جيروتو من التسجيل لفريقه عند الدقيقة (48) من عمر المباراة، لتنتهي بخسارة الصقور.واستطاع التعاون تحقيق الصدارة برصيد 15 نقطة وحل الخالدية البحريني بوصافة المجموعة بـ 12 نقطة، وجاء الجوية بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط وودع البطولة رسمياً.ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثمانية.