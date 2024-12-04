2024-12-04 21:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

لم تتوقف تداعيات التطورات الميدانية الأخيرة شمال سوريا إثر الهجوم المباغت للفصائل المسلحة وسيطرتها على حلب وإدلب ومناطق بريف حماة، عند هذا الحد، إذ يؤكد الخبراء أن الصراع السوري يحمل أبعادا إقليمية ودولية معقدة قد تلقي بظلالها على جيران سوريا وعلى رأسهم العراق الذي يحاول منذ سنوات إرساء سفينة الاستقرار الأمني والاجتماعي بعد حرب ضروس دامت أربع سنوات مع الإرهاب (داعش)، وما تلاها من تشكيل قوات التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة لمحاربة داعش الذي بات قريبا من انتهاء مهمته في العراق.

لكن المختص في الشؤون الاستراتيجية محمد التميمي، يرى أن تداعيات الأوضاع في سوريا تشكل مبرراً جديداً لبقاء القوات الأمريكية فترة أطول في العراق.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، اليوم الاربعاء، (4 كانون الأول 2024)، إن "ما يجري في سوريا يؤكد أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديداً كبيراً لأمن العراق واستقراره، ولهذا تم اتخاذ إجراءات سريعة من إرسال قوات إضافية إلى الحدود واتخاذ تحصينات جديدة، وهذه الإجراءات ستُستغل لإبقاء القوات الأمريكية في العراق بذريعة أن الإرهاب ما يزال يهدد العراق من الخارج، وليس من الداخل فقط".

وأضاف، أن "هذا الأمر سيكون مبرراً ليس فقط للقوات الأمريكية التي ترغب بالبقاء، بل لأطراف سياسية وحكومية عراقية ترغب بشكل غير معلن في استمرار الوجود الأمريكي"، مبينا، أن "انسحاب القوات الأمريكية يثير مخاوف هذه الأطراف، إذ تعتبر أن هذا التواجد ضروري لمنع تكرار سيناريو 2014، ولهذا فإن ما حدث في سوريا سيكون دافعاً لبقاء الأمريكان في العراق تحت عنوان التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، خاصة أن الوضع في سوريا يشهد تطوراً خطيراً وكبيراً".

وتوصلت بغداد وواشنطن إلى تفاهم حول جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق "على مرحلتين"، وفق ما صرح وزير الدفاع ثابت العبّاسي، مرجحا أن يتم توقيع اتفاق بهذا الشأن "في الأيام القليلة القادمة".

وقال العبّاسي في حوار متلفز تابعته "بغداد اليوم"، الأحد (8 أيلول 2024): "تم الاتفاق على أن يكون الانسحاب من الأراضي العراقية على مرحلتين. الأولى من أيلول/ سبتمبر 2024 حتى أيلول/ سبتمبر 2025 تشمل "بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين"، يليها انسحاب "في المرحلة الثانية من أيلول/ سبتمبر 2025 حتى أيلول/ سبتمبر 2026 من كردستان العراق".