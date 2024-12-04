نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات

2024-12-04 21:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حقق فريق الشرطة فوزاً مثيراً على نظيره فريق دجلة الجامعة، كما فاز الحشدالشعبي على الجيش، فيما تعادل فريقا نفط البصرة ونفط الجنوب، مساء اليوم الأربعاء،ضمن منافسات الجولة 11 لدوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

وشهدتالمباراة إثارة كبيرة وقلباً للنتيجة لصالح الشرطة بعد أن كان متأخراً بهدف.

وتقدمدجلة الجامعة في بدأت المباراة بعد أن استغل دجلة الجامعة إحدى الفرص ليفتتحالتسجيل، إلا أن فريق الشرطة استعاد توازنه، وسيطر على مجريات اللقاء بعد أداءجماعي مميز وتألق لاعبيه.

وجاءهدف التعادل للشرطة عن طريق اللاعب حيدر رعد، الذي أعاد الروح لفريقه، وفي الوقتالقاتل تمكن حسين علي من حسم المباراة بتسديدة صاروخية سكنت سقف المرمى ليخطفالنقاط الثلاث لفريقه من وصيف الترتيب، وتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

وبهذاالانتصار، تربع فريق الشرطة على صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة، ولديه مباراة مؤجلةمع بلدية البصرة، وسيلاقي في الجولة المقبلة فريق نفط الوسط يوم الاثنين المقبل.

وضمنالمنافسات فاز فريق الحشد الشعبي على فريق الجيش بنتيجة 2-1.

كماتعادل فريق نفط البصرة مع ضيفه فريق نفط الجنوب بنتيجة 2-2.