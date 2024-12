نائب: مجلس النواب خول السوداني اتخاذ كافة القرارات في الموضوع السوري

2024-12-04 21:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر اكد عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، المجلس خول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باتخاذ كافة القرارات في الموضوع السوري. وقال الكلابي في منشور على منصة اكس، “مجلس النواب خول القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات التي تحفظ الامن الوطني العراقي”.

