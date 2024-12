2024-12-04 21:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر جمع عدد من اعضاء مجلس النواب، تواقيع لـ تعيين متطوعي التعداد السكاني حسب الحاجة وضمن الإختصاص في مؤسسات الدولة كافة. أدنّاه الوثائق:

