البرلمان يدعم الحكومة لمواجهة التحديات الامنية

2024-12-04 21:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر عبر أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن دعمهم التام لحكومة رئيس الوزراء في إجراءاتها بالتصدي للتحديات الأمنية. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إن “مداخلات النواب خلال استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ركزت على محاور الجانب الأمني عبر التشديد على ضرورة الحفاظ على أمن العراق من خلال التزام الحكومة …

