المالية النيابية: رضى وتفاؤل بنسبة إنجاز البرنامج الحكومي

2024-12-04 21:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم الأربعاء، وجود رضى وتفاؤل بالبرنامج الحكومي ونسبة الإنجاز المتحققة منه، مشيرا الى ان مجلس النواب بطور المصادقة على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة خلال الفصل التشريعي الحالي.وقال الكاظمي في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ناقش 4 محاور مع السلطة التشريعية"، موضحا ان "المحور الأول شمل الوضع الأمني في سوريا وتداعياته على العراق واستعدادات وزارة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي لتأمين الحدود مع سوريا".وأضاف، أن "رئيس الوزراء طرح المبادرة السياسية العراقية لجمع الأطراف المتنازعة في بغداد".وتابع الكاظمي أن "المحور الثاني الذي طرحه رئيس الوزراء داخل البرلمان هو تعديل المادة 12 من قانون الموازنة التي تخص استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان بمعدل 400 ألف برميل يوميا"، مشيرا الى ان "المحور الثالث تطرق الى التعديل الوزاري لـ6 وزارات"، موضحا ان "أسباب عدم تطبيق التعديل هو اختلاف وجهات النظر مع الكتل السياسية".وأزاد الكاظمي في حديثه إن "المحور الرابع تضمن البرنامج الحكومي وما تقدم به من نسبة إنجاز لبت طموح المواطنين"، مؤكدا أن "هناك رضى وتفاؤل وتحسن الأوضاع نحو الأفضل".وأشار الكاظمي الى أن "الأيام القليلة المتبقية من عمر الفصل التشريعي للبرلمان يمكن ان تتم المصادقة على قانون الموازنة -مادة 12 - المعدلة من قبل الحكومة والمقدمة الى البرلمان"، موضحا أن "ما تبقى من مشاريع قوانين سترحل الى الفصل التشريعي القادم بسبب ضيق الوقت لمناقشة القوانين الجديلة والمختلف عليها".