اختفاء جوارديولا بعد خسارته أمام ليفربول

2024-12-04 22:10:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأكد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، أن تراجع نتائج مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، أثر بشكل سلبي على الحالة النفسية لمدربه بيب جوارديولا.وفشل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز في آخر 7 مباريات بجميع المسابقات، كما خسر في آخر 4 لقاءات بالدوري الإنجليزي الممتاز.وبحسب صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية، فإن بيب جوارديولا لم يعد يجيب على هاتفه، ولم يتم الوصول إليه منذ الخسارة أمام ليفربول.وكان مانشستر سيتي، قد خسر أمام ليفربول، بهدفين دون رد، يوم الأحد الماضي، ضمن لقاءات الجولة 13 للبريميرليج.من جانبه، أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، أن بيب عالق في مكتبه، يفكر في كيفية الخروج من هذه الأزمة التي يمر بها الفريق.ويستقبل مانشستر سيتي، نظيره نوتنغهام فورست، اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة 14 للبريميرليج.