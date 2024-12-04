كرمنشاه.. 20% نمو في الصادرات الإيرانية إلى العراق عبر سومار

2024-12-04 22:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مشرف جمارك محافظة كرمنشاه الكوردية،ومدير عام جماركها علي أصغر عباس زاده، يوم الأربعاء، ارتفاع صادرات البضائع منجمارك سومار بنسبة 18% من حيث الوزن و20% من حيث القيمة خلال 8 الأشهر الماضية منالعام الجاري.

ونقلت مواقع صحفية إيرانية، في تقرير لها ترجمته وكالةشفق نيوز، عن عباس زاده قوله ان إجمالي كمية البضائع المصدرة عبر جمارك سومار إلىالعراق بلغ خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري 584 مليون و642 ألف دولار، بوزنمليون و261 ألف طن.

وأضاف عباس زاده، انه من إجمالي تصدير البضائع من جماركسومار، 356 مليوناً و120 ألف دولار بقيمة 677 ألفاً و519 طناً من البضائع المصرحعنها في تلك الجمارك، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مبينا ان نموالتصدير من حيث القيمة 98 % ومن حيث زيادةالوزن فقد بلغت 104%.

وذكر مفتش جمارك المحافظة ومدير عام جمارك كرمنشاه، أنسلع التصدير الرئيسية المعلن عنها في جمارك سومار هي حديد التسليح المضلع وحجرالرخام والكرتون الفارغ والحاويات التي تستخدم لمرة واحدة والمنتجات البلاستيكيةوغيرها.

وذكر عباس زاده، أن كمية البضائع المصدرة من جمارك البلادالأخرى المرسلة إلى العراق عبر جمارك سومار هي 228 مليون 522 ألف دولار بضائعوزنها 583 ألف 695 طن، موضحا أن هذه الكمية ومقارنة بالفترة نفسها من العامالسابق، انخفضت من الجمارك الاخرى في البلاد الى العراق بنسبة 25% من حيث القيمةو20% من حيث الوزن.

وأوضح أن أهم السلع التصديرية التي تمر عبر هذا الجماركهي البلاط(الكاشي) والبيض والكعك والبسكويت وحديد التسليح المضلع والأكوابالزجاجية ومنتجات الألبان وغيرها.