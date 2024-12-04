2024-12-04 22:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكدت المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطيالكوردستاني محمود محمد، مساء اليوم الأربعاء، التزام الحزب بالتوقيتاتالقانونية لانتخاب هيئة رئاسة برلمان الإقليم، معلناً عن لقاء قريب مع الاتحادالوطني الكوردستاني لحسم الموضوع.

وقالمحمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحزب الديمقراطي ملتزم بالتوقيتاتالقانونية والاجتماع المقبل مع الاتحاد الوطني الكوردستاني سيكون قريباً حول رئاسةالبرلمان ومن ثم رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة".

وأضاف"الحزب الديمقراطي أكد قبل الانتخابات بأنه يدعو جميع الأطراف إلى المشاركة ولاتوجد أي شروط مسبقة ونعتقد أن من الأفضل مشاركة الجميع في الإدارة وتجاوز التحدياتالتي تواجه إقليم كوردستان".

وأشارمحمد إلى أنه "جرى الحديث خلال الفترة الماضية مع العديد من الأحزاب وبعضها أبدتالاستعداد والبعض الآخر فضل البقاء في المعارضة في هذه المرحلة"، لافتاً إلىأن "هناك لجنة مشكلة من الحزب الديمقراطي للتفاوض وستستمر حتى النهاية".