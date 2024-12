إيران: صادراتنا الى العراق ستبلغ 11 مليار دولار بنهاية 2024

2024-12-04 22:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

طهران/ متابعة عراق اوبزيرفر ارتفعت صادرات إيران غير النفطية إلى العراق بنسبة 36 في المئة خلال سبعة أشهر من عام 2024. وذكرت منظمة ترويج التجارة الإيرانية، في بيان، إن “صادرات إيران غير النفطية إلى العراق ارتفعت بنسبة 36 في المئة خلال سبعة أشهر للفترة (20 آذار – 21 تشرين الأول)، لتصل إلى 7.288 مليار دولار”. …

