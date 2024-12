في العراق.. تركيا تعلن قتل 9 عناصر من حزب العمال

2024-12-04 22:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

انقرة / متابعة عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، عن قتل تسعة من عناصر حزب العمال الكوردستاني بضربة جوية شمالي العراق. وقالت الوزارة في منشور على حسابها بمنصة “إكس”، إن غارات جوية نفذت بين 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي والأول من الشهر الجاري، حيث أسفرت الغارات عن قتل ستة “عماليين” في منطقة هاكورك، وثلاثة …

