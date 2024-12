الداخلية تطمئن من جديد: الحدود مؤمنة

2024-12-04 22:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، أن الحدود مؤمنة بالكامل وتحت سيطرة القوات الأمنية بمختلف صنوفها. وقال الشمري بحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وخلال استضافته في المجلس استعرض الوضع الأمني الداخلي وتأمين الحدود العراقية السورية، ونبه إلى أن الحدود مؤمنة بالكامل وتحت …

