2024-12-04 22:27:04 - المصدر: ايشان

قرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إعادة بيتر نافارو، المستشار السابق الذي قضى عقوبة السجن بشأن أحداث 6 يناير، إلى البيت الأبيض ضمن فريق إدارته الثانية. وأكد ترامب أن “نافارو سيعمل كمستشار رفيع المستوى للتجارة والتصنيع”. وكتب ترامب على منصة “تروث سوشال” أن هذا المنصب “يستفيد من خبرة بيتر الواسعة في البيت الأبيض، بينما يستغل […]

ظهرت المقالة سُجِنَ بعد انتهاء الولاية الأولى.. ترامب يعيد بيتر نافارو إلى البيت الأبيض أولاً على ايشان.



