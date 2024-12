2024-12-04 22:40:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى حصلت حكومة رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، على ثقة أغلبية مجلس النواب بـ "82 صوتا ثقة" و "53 حجب" و "2 امتناع "، وذلك بعد مناقشات للبيان الوزاري استمرت لثلاثة ايام أنهى فيها 129 نائبا ،مساء الأربعاء، مناقشتهم. وبعد انتهاء النواب من ردهم على البيان الوزاري للحكومة، قال رئيس الوزراء جعفر حسان إن […]

