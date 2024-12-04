2024-12-04 22:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بمصرع شابة جراء اندلاع حريقداخل منزلها جنوبي العاصمة، فيما ألقت القوات الأمنية بكركوك القبض على 27 عراقياًوأجنبياً من المطلوبين والمخالفين للقانون.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابة تولد 2004 لقيت مصرعها جراء اندلاع حريق أثناءاستخدامها تنوراً منزلياً للخبز ضمن منطقة البوعيثة التابعة للدورة جنوبي بغداد،تم نقلها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة قبل وصولها".

وأشارإلى أنه "تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

منجانب آخر، أعلنت قيادة شرطة كركوك في بيان ورد وكالة شفق نيوز، أن مفارزها شنتحملة أمنية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على 16 مطلوباً بموجب مواد قانونيةمختلفة، فضلاً عن تسجيل مخالفة مرورية، بالإضافة إلى اعتقال 11 شخصاً أجنبياًلمخالفتهم شروط الإقامة.

وبينتالقيادة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية واقتياد المعتقلين إلى مراكز الاحتجازلغرض عرضهم على القضاء المختص لتقرير مصيرهم.