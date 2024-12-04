خالية من العراقية.. قائمة بالقنوات الناقلة لبطولة خليجي 26

2024-12-04 22:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تنشر "بغداد اليوم"، اليوم الأربعاء، (4 كانون الأول 2024)، القنوات الناقلة التي لديها حقوق بث مباريات بطولة خليجي 26 التي تنطلق في الكويت نهاية الشهر الجاري.

والقنوات التلفزيونية التي فازت بحقوق البث هي (الكاس، والكويت الرياضية، وعُمان الرياضية، وابوظبي الرياضية، ودبي الرياضية، وSSC السعودية).

ولم تتضمن القائمة أي قناة عراقية.

وكانت قرعة بطولة خليجي 26 قد أوقعت منتخب العراق في المجموعة الثانية، رفقة السعودية والبحرين واليمن.

يذكر أن منافسات البطولة تنطلق يوم 21 ديسمبر/ كانون أول الجاري وتستمر حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2025.

يشار الى ان منتخب العراق قد حصد لقب خليجي 25 على أرضه ووسط جماهيره، بعد الفوز المثير على عمان بنتيجة 3-2.