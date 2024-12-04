أمانة العاصمة: إنجاز أعمال الصب والتوسعة لمدخل بغداد - موصل
2024-12-04 23:10:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت أمانة بغداد، إنجاز أعمال الصب والتوسعة لمشروع مدخل بغداد - موصل.
وذكرت الأمانة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "باشراف امين بغداد ، تحقيق شوط كبير في تطوير مدخل بغداد - موصل بطول 11 كم ذهاباً واياباً بعد انجاز اعمال الصب والتوسعة ليصبح بعرض 16 م والمباشرة باكساء الطريق ".
أعلنت أمانة بغداد، إنجاز أعمال الصب والتوسعة لمشروع مدخل بغداد - موصل.
وذكرت الأمانة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "باشراف امين بغداد ، تحقيق شوط كبير في تطوير مدخل بغداد - موصل بطول 11 كم ذهاباً واياباً بعد انجاز اعمال الصب والتوسعة ليصبح بعرض 16 م والمباشرة باكساء الطريق ".