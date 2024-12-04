رئيسا مجلس القضاء والبرلمان يبحثان القضايا القانونية المتعلقة بالشأن العام

2024-12-04 23:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، القضايا القانونية المتعلقة بالشأن العام.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الاربعاء رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني وبحث معه عدد من القضايا القانونية المتعلقة بالشأن العام".