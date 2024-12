عاجل| معلومات صادمة.. الإعلامي حميد عبد الله يكشف عن وثيقة تاريخية تتعلق بترسيم الحدود العراقية الكويتية

2024-12-04 23:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر فجّر الإعلامي العراقي د. حميد عبد الله مفاجأة مدوية عبر قناته (تلك الأيام) على منصة يوتيوب تتعلق بالعلاقات العراقية الكويتية. وبحسب وثيقة سبق أن نشرها الكاتب المصري الأشهر محمد حسنين هيكل، فإن القوات العراقية عثرت عند دخولها للكويت في العام 1991، على محضر اجتماع بين ممثلي المخابرات الكويتية والاميركية، تتضمن ثمان نقاط …

