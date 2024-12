بعد الخسارة من التعاون.. الجوية يودع ابطال اسيا

2024-12-04 23:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر ودع فريق القوة الجويَّة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، دوري أبطال آسيا (2). وخسر الجوية في أرضه وأمام جماهيره 0-1 للتعاون السعودي لحساب الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية للدوري في مباراة اقيمت على ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد. وتصدر التعاون المجموعة ليتأهل الى الدور الثاني برفقة الوصيف الخالدية البحريني ووداع الجوية …

