وزير الكهرباء يوجه بتسخير الجهود خلال زيارة استشهاد الزهراء "ع" بالنجف الأشرف

2024-12-05 00:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، بتسخير الجهود لمواجهة أي طارئ في منظومة الطاقة خلال زيارة استشهاد فاطمة الزهراء "عليها السلام" بمحافظة النجف الأشرف.وذكر بيان لوزارة الكهرباء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الكهرباء يتابع ميدانياً خطة تأمين الطاقة الكهربائية في مراسم ذكرى إستشهاد السيدة ‏الزهراء (ع) في النجف الأشرف"، لافتا الى أنه "جولة ميدانية للاطلاع على انتشار المفارز الخدمية في المدينة المقدسة."‏‏وأضاف، أن "وزير الكهرباء وجه بتسخير الجهود وتوفير الآليات لمعالجة أي طارئ يحدث للشبكة ‏الكهربائية على الطرق التي يسلكها الزائرون".‏