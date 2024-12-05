2024-12-05 00:09:04 - المصدر: ايشان

ظهرت الجماعات المسلّحة في سوريا مجدداً، وهنا.. عادت ذاكرة العراقيين إلى عام ٢٠١٤، وتذكّروا الفتوى التي انطلقت من النجف، وعلى إثرها، هبَّ الكثير لنصرة الوطن، ليتبادر إلى أذهانهم تساؤلات، أبرزها: “هل يطلق سيد النجف، الفتوى إذا تمدد خطر سوريا؟”. في تلك الفترة، كانت المنظومة الأمنية، منهارة، وانسحب الجيش من دون مقاومة وفق ما تظهره […]

ظهرت المقالة “فتوى النجف الحامية”.. الجهاد الكفائي حصنٌ بناه المرجع الأعلى سيمتد لردع خطر سوريا أولاً على ايشان.



