2024-12-05 00:20:07 - المصدر: جريدة المدى

زهير الجزائري (2-2)الحرية أو الأمان؟في دمشق استبدلنا الحرية بالأمان. بدأنا نتحرك بسهولة، لا نتلفت إلى الوراء لنرى من يتبعنا ولا نتوقف حين يعترض أحد طريقنا. نمشي في الشوارع على مهل. ونحن نستنشق بعمق رائحة الياسمين التي تدخل القلب. توجد سلطة قوية تحمي البلد وتحمينا بالضرورة. لم نفكر بسجون ومساجين يعذبون. فقد غمرنا الأمان وأنسانا ما […]

