2024-12-05 00:20:07 - المصدر: جريدة المدى

إسماعيل نوري الربيعي فهم التأثير العميق للذكاء الاصطناعي يتطلب الاعتراف بدوره التحويلي عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك تحسين الكفاءة، وإعادة تشكيل المؤسسات، والتغييرات في الأطر القانونية والعلاقات الدولية. إن تقنيات الذكاء الاصطناعي ليست مجرد أدوات لتعزيز الإنتاجية؛ فهي تغير بشكل أساسي كيفية عمل المؤسسات. على سبيل المثال، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تبسيط العمليات في […]

The post الذكاء الاصطناعي؛ إعادة تشكيل هياكل القوة العالمية appeared first on جريدة المدى.