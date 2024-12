السوداني يفتتح النسخة الخامسة من معرض العراق الدولي للكتاب

2024-12-05 01:25:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / المدى افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، معرض العراق الدولي للكتاب، الذي يُقام بنسخته الخامسة على أرض معرض بغداد الدولي.وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء تجول في أرجاء وأجنحة المعرض، واطلع على مشاركات دور النشر والمؤسسات الثقافية العراقية والعربية والأجنبية، حيث أكد دعم الحكومة للحراك الثقافي، […]

