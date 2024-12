بغداد تعلن عن مبادرة لحل الأزمة السورية.. ماذا عن رسائل إيران وتركيا؟

2024-12-05 01:25:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تسعى بغداد للعب دور الوسيط الدبلوماسي في حل الأزمة السورية، فيما يبدو أن لطهران رأيًا آخر، وفقًا لبعض المعلومات.ومن المفترض أن يصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى العراق يوم غدٍ لمناقشة التطورات السورية.تمكن الجيش السوري، أمس، من استعادة بعض المناطق من الفصائل المسلحة في محيط مدينة حماة إثر هجوم معاكس، بحسب […]

