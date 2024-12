تدهور الثروة السمكية في العراق يهدد الأمن الغذائي.. الصيادون يواجهون تلوث المياه والصيد الجائر!

2024-12-05 01:25:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد – تبارك عبد المجيدتواجه الثروة السمكية في العراق تحديات جسيمة تهدد مصير آلاف العائلات التي تعتمد على الصيد كمصدر رئيسي للرزق، حيث يعاني الصيادون من تدهور البيئة المائية بسبب تلوث الأنهار والصيد الجائر، ما أدى إلى انخفاض شديد في الموارد السمكية. إضافة إلى ذلك، يعاني القطاع من انخفاض منسوب المياه نتيجة السياسات المائية والجفاف، […]

