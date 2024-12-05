معرض العراق الدولي للكتاب.. مشاركة واسعة لدور النشر وفعاليات متنوعة

2024-12-05 01:50:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد سميسمشهد معرض العراق الدولي للكتاب بنسخته الخامسة على ارض معرض بغداد الدولي الذي افتتحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الاربعاء ، مشاركة واسعة لدور النشر بأكثر من 350 دار نشر عربية واجنبية فضلا عن دور النشر العراقية ، حيث سيتضمن فعاليات متنوعة واستضافة لشخصيات ثقافية وفكرية.وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الثقافة عارف الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "معرض العراق الدولي للكتاب افتتح في بغداد بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي قام بافتتاحه مع عدد من الشخصيات السياسية والثقافية"، لافتا الى أن " دورة المعرض لهذا العام مسماة باسم لبنان التي حاضرة بقوة دعما ومساندة لها، بمشاركة دور نشر عربية ومعظم دور النشر وعراقية".وأشار الساعدي الى ان "المعرض ليس فقط سوقا للكتاب بل انطلاق فعاليات متنوعة داخل المعرض ما بين الشعر والمسرح واستضافة الشخصيات الثقافية والفكرية كل هذه الفعاليات التي ستنعش بغداد لمدة عشرة أيام".من جهتها قالت مديرة عام مؤسسة المدى غادة العاملي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب بدورته الخامسة خصصت الى بيروت ولبنان بشكل عام لبنان الفكر والإنسانية والفن والحياة"، مؤكدة "حاولنا ان نظهر دورة المعرض لهذا العام بحلة مميزة من خلال تقديم النشاطات والفعاليات المختلفة فضلا عن المشاركة الكبيرة لدور النشر العربية والأجنبية التي بلغت أكثر من 350 دار نشر، ودخول أكثر من مليون عنوان الى ارض معرض بغداد".وأكدت العاملي أن "المعرض سيشهد مشاركة فرق فنية كبيرة واستضافة عدد من الشخصيات المدعوة من خارج العراق وأيضا الشخصيات من مختلف محافظات العراق لتقديم الجلسات الحوارية النقدية والثقافية والفنية والفكرية بكل تجليات الثقافة المختلفة".بدوره قال مدير إعلام المعرض ياسر السالم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " اهم ما يميز دورة المعرض لهذا العام رفع شعار تضامنا مع شعب لبنان الشقيق الذي يتعرض الى عدوان صهيوني غاشم، بعد ما كانت لدورة السابقة تحمل اسم فلسطين".وأضاف: أن " المعرض هذه السنة يتميز عن النسخ السابقة بانه يضم دور نشر أكبر من الدورات السابقة بمشاركة دور نشر خليجية ومغربية دخلت الى العراق لأول مرة، فضلا عن حضور عدد من الشخصيات العربية والأجنبية لاسيما من بيروت التي ستكون حاضرة في مجمل النقاشات التي ستجري على مسرح الندوات والحوارات الفكرية، وأيضا خصصنا برامج فنية وثقافية يتضمن تقديم امسيات وقراءات شعرية".من جهته، أشار المتحدث الرسمي لجهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الى ان "المعرض شهد اقبالا كبيرا منذ ساعات الأولى لافتتاحه من قبل رئيس الوزراء بتنسيق عال مع الجهات المعنية، المعرض يعكس مستوى الأمان والثقافة الموجودة في العراق".وأضاف: أن "جهاز الأمن الوطني كانت له مشاركة فاعلة في المعرض لما له من أهمية في محاربة الحالات والظواهر التي تمس امن المواطن فيما يخص المجالات المجتمعية والثقافية".وأوضح ان " هناك مبادرات أطلقها جهاز الامن الوطني خلال مشاركته في معرض العراق الدولي للكتاب عبر انطلاق منصة "أمان" المعنية بفحص الروابط وتحليلها ان كانت امنة ام خطرة، فضلا عن هناك فريق تطوعي انطلاق مهامه في المعرض للتواصل مع المواطنين ونشر ثقافة الامن الوطني، وكذلك تواجد فريق (حملة احنا بظهركم) أكبر حملة توعوية هدفها توعية الفتيات من مخاطر الابتزاز الالكتروني،وأيضا هناك بادرة جديدة استحدثت لأول مرة بتواجد عجلة متحركة في بوابة المعرض خصصت لاستفسارات وشكاوى ولتوعية المواطنين من قبل ضباط مختصين ومعنيين بهذا الشأن".الى ذلك، قال رئيس الوفد الكويتي المشارك في المعرض سعد العنزي لوكالة الأنباء العراقية (واع)،" نحن الجهة الرسمية الممثلة لدولة الكويت في المعرض وكانت لنا مشاركات سابقة مع اشقاؤنا في العراق في معارض الكتب السابقة".وأضاف: "شاركنا بأكثر من 400 عنوان في دورة المعرض لهذا العام والجمهور العراقي متابع جيد لإصداراتنا التي تدعم بأسعار رمزية دعما وتشجيعا للمعرض ولجمهوره".اما المشرف العام على جناح وزارة الثقافة القطرية عبد الكريم سعد الحميدي فقد قال لوكالة الأنباء العراقية (واع)،" تحرص وزارة الثقافة القطرية على المشاركة في الفعاليات والمحافل الدولية، وتأتي مشاركتنا الثانية في معرض العراق الدولي للكتاب تأكيدا على عمق العلاقات الثقافية ما بين قطر والعراق".











