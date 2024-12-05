رئيس البرلمان يؤكد دعم السلطة التشريعية الكامل للحكومة في مواجهة التحديات

2024-12-05 02:00:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، دعم السلطة التشريعية الكامل للحكومة العراقية في ما يتعلق بالحفاظ على أمن واستقرار البلاد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "جرى خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب، استضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وعدداً من وزراء حكومته حيث تم استعراض الوضع الإقليمي والإستعدادات الحكومية لأي طارئ بعد الأحداث الجارية على الاراضي السورية".وأكد الرئيس المشهداني، بحسب البيان، أن "السلطة التشريعية تقف إلى جانب الحكومة في مواجهة التحديات الطارئة، ولن تسمح لأي تهديدات خارجية"، مبينا اننا "سنعمل من منطلق مسؤوليتنا في رئاسة المجلس مع جميع السادة النواب للدفاع عن أمن وحماية العراق وتوفير المناخ المناسب لإستقرار راسخ".ونبه رئيس مجلس النواب، إلى أن "الوضع حساس والبلد يواجه تحديات تتطلب تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للحفاظ على البلاد وقيادتها بسلام في هذه المرحلة".