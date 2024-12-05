ليفربول يتعثر أمام نيوكاسل

2024-12-05 03:25:03 - المصدر: واع

متابعة - واعفرط فريق ليفربول بفوز كان في متناوله أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد (3-3) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، وذلك في قمة مواجهات الجولة 14 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.تقدم أصحاب الأرض مرتين عبر كل من المهاجمين السويدي أليكسندر إيساك والإنجليزي أنتوني جوردون في الدقيقتين (35، و52) على الترتيب.ورد فريق ليفربول في كلا المرتين بهدف التعادل بواسطة كل من لاعب خط الوسط الإنجليزي كورتيس جونز، والمهاجم المصري محمد صلاح في الدقيقتين (50، 68) على الترتيب.ومن ثم جاء النجم صلاح ليضع "الريدز" في المقدمة بتوقيع على هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه بحلول الدقيقة 83.بيد أن المدفع السويدي فابيان شار اقتنص هدف التعادل لنادي نيوكاسل يونايتد في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "سانت جيمس بارك".واكتفى فريق ليفربول بنقطة واحدة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى 35 نقطة في صدارة ترتيب الدوري "البريمير ليغ" ليتقلص الفارق إلى 7 نقاط بينه وبين وصيفه مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي تغلب على ضيفه نوتينغهام فورست (3-0) في المباراة التي جمعتهما في الوقت ذاته على ملعب الاتحاد.بينما رفع نادي نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 20 نقطة وتقدم إلى المركز التاسع على سلم الترتيب حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.